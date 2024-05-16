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Мартынов Григорий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

03.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Анисия Фотеевна

Рождение ребёнка
12.09.1907

Сын: Мартынов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Мартынова Анисия Фотеевна

Рождение ребёнка
19.03.1914

Сын: Мартынов Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Мартынова Анисия Фотеевна

Глинище, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Возможно год рождения 1913
Рождение ребёнка
23.04.1916

Дочь: Коннова Ефросинья Григорьевна

Мать ребёнка: Мартынова Анисия Фотеевна

Соловьевка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Мартынов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Мартынова Анисия Фотеевна

Смерть
03.04.1942
Глинище, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
место жительства с. Глинище Сапожковский район, Рязанская область. Раскулачены и сосланы в Сибирь

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