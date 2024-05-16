Мартынов Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти03.04.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1907
Сын: Мартынов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Мартынова Анисия Фотеевна
Рождение ребёнка
19.03.1914
Сын: Мартынов Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Мартынова Анисия Фотеевна
Возможно год рождения 1913
Рождение ребёнка
23.04.1916
Дочь: Коннова Ефросинья Григорьевна
Мать ребёнка: Мартынова Анисия Фотеевна
Соловьевка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1926
Сын: Мартынов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Мартынова Анисия Фотеевна
Смерть
03.04.1942
место жительства с. Глинище Сапожковский район, Рязанская область. Раскулачены и сосланы в Сибирь