Крестешников Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрестешников Иван Тимофеевич

Крестешников Иван Тимофеевич

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

27.01.1801

Дата смерти

15.07.1853

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1801

Отец: Крестешников Тимофей Максимович

Мать: Крестешникова (Коняева) Евдокия Ивановна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.10.1823

Жена: Крестешникова (Курова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
27.12.1824

Сын: Крестешников Федор Иванович

Мать ребёнка: Крестешникова (Курова) Мария Петровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
08.08.1826

Дочь: Крестешникова (Крестешникова) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Крестешникова (Курова) Мария Петровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
23.10.1827

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крестешникова (Курова) Мария Петровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
06.04.1830

Дочь: Крестешникова (Крестешникова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Крестешникова (Курова) Мария Петровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
21.09.1832

Сын: Крестешников Иван Иванович

Мать ребёнка: Крестешникова (Курова) Мария Петровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
14.07.1834

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крестешникова (Курова) Мария Петровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
27.07.1836

Сын: Крестешников Иван Иванович

Мать ребёнка: Крестешникова (Курова) Мария Петровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
19.01.1839

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крестешникова (Курова) Мария Петровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
11.09.1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крестешникова (Курова) Мария Петровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
17.10.1844

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крестешникова (Курова) Мария Петровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
15.07.1853
Тверь, город Тверь, Тверская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.