Шторк Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шторк Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1891

Жена: Бухнер (Шелль) София

Зап.3. 23.01.1891г.венчались Егор Шторк, вдовец, 46л., из Брабандер, с Софией Бухнер, ур.Шелль, вдовой, 45л., из Деллер. Родители - Адам Шторк и Доротея Роян; Михаил Шелль и Елизавета Гааль. Св.Франц... Показать все
Смерть
Неизвестно

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