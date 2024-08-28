Шторк Егор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1891
Жена: Бухнер (Шелль) София
Зап.3. 23.01.1891г.венчались Егор Шторк, вдовец, 46л., из Брабандер, с Софией Бухнер, ур.Шелль, вдовой, 45л., из Деллер. Родители - Адам Шторк и Доротея Роян; Михаил Шелль и Елизавета Гааль. Св.Франц... Показать все
Смерть
Неизвестно