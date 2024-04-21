Пучков Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучков Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

Около 1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

УГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пучков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Пучкова Елена Михайловна

Развод
Неизвестно

Жена: Пучкова Елена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучкова Елена Михайловна

Смерть
Около 1995

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