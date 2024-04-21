Пучков Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смертиОколо 1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пучков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Пучкова Елена Михайловна
Развод
Неизвестно
Жена: Пучкова Елена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пучкова Елена Михайловна
Смерть
Около 1995