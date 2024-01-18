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Лебеденко Андрей Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1964

Отец: Лебеденко Валерий

Мать: Лебеденко Любовь Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебеденко (Чупикова) Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
16.01.1988

Дочь: Лебеденко Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Лебеденко (Чупикова) Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
20.12.1993

Дочь: Шерко Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Лебеденко (Чупикова) Надежда Владимировна

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