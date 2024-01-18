Лебеденко Андрей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1964
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1964
Отец: Лебеденко Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1988
Дочь: Лебеденко Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Лебеденко (Чупикова) Надежда Владимировна
Рождение ребёнка
20.12.1993
Дочь: Шерко Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Лебеденко (Чупикова) Надежда Владимировна