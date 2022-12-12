Максимова (Алексеева) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Алексеева) Ольга Алексеевна

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Место рождения

Янгличи, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

20.06.1920

Дата смерти

02.02.1974

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Янгличи, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.04.1957

Сын: Максимов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Максимов Василий Максимович

Рождение ребёнка
24.05.1965

Сын: Максимов Олег Васильевич

Отец ребёнка: Максимов Василий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Василий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Максимов Василий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Максимов Василий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Максимов Василий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Максимов Василий Максимович

Смерть
02.02.1974
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