Максимова (Алексеева) Ольга Алексеевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1920
Дата смерти02.02.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1957
Сын: Максимов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Максимов Василий Максимович
Рождение ребёнка
24.05.1965
Отец ребёнка: Максимов Василий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Максимов Василий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Максимов Василий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Максимов Василий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Максимов Василий Максимович
Смерть
02.02.1974