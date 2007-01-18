Морохина (Максимова) Галина Николаевна
Место рождения
Дата рождения24.11.1929
Дата смерти18.01.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1929
Гражданство
С 24.11.1929
Россия
Место жительства
С 24.11.1929 по 1947
Крещение
1929
Образование
С 1936 по 1946
Школа № 1
Образование
С 1947 по 1952
Горьковский государственный институт иностранных языков; преподаватель немецкого языка
Место жительства
С 1947 по 1952
Работа или профессия
С 1952 по 1955
Школа № 1 г. Вязники, учитель немецкого языка
Место жительства
С 1952 по 1955
Бракосочетание
23.08.1955
Место жительства
С 1955 по 1962
Работа или профессия
С 1955 по 1962
Муромский педагогический институт, преподаватель немецкого языка
Рождение ребёнка
23.01.1961
Сын: Морохин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Морохин Владимир Николаевич
Место жительства
С 1962 по 18.01.2007
Работа или профессия
С 1962
Горьковский государственный университет, преподаватель немецкого языка
Смерть
18.01.2007
Похороны
20.01.2007