Морохина (Максимова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морохина (Максимова) Галина Николаевна

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Место рождения

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

24.11.1929

Дата смерти

18.01.2007

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1929

Отец: Максимов Николай Сергеевич

Мать: Биан-Максимова Софья Михайловна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Гражданство
С 24.11.1929
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Россия
Место жительства
С 24.11.1929 по 1947
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
1929
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Образование
С 1936 по 1946
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Школа № 1
Образование
С 1947 по 1952
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Горьковский государственный институт иностранных языков; преподаватель немецкого языка
Место жительства
С 1947 по 1952
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
С 1952 по 1955
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Школа № 1 г. Вязники, учитель немецкого языка
Место жительства
С 1952 по 1955
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
23.08.1955

Муж: Морохин Владимир Николаевич

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1955 по 1962
Муром, округ Муром, Владимирская область
Работа или профессия
С 1955 по 1962
Муром, округ Муром, Владимирская область
Муромский педагогический институт, преподаватель немецкого языка
Рождение ребёнка
23.01.1961

Сын: Морохин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Морохин Владимир Николаевич

Муром, округ Муром, Владимирская область
Место жительства
С 1962 по 18.01.2007
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
С 1962
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Горьковский государственный университет, преподаватель немецкого языка
Смерть
18.01.2007
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
20.01.2007
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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