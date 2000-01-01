Жулега Зиновия Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулега Зиновия Игнатьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Софья Семенова

Отец ребёнка: Жулега Семен Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жулега Семен Андреев

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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