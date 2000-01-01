Жулега Зиновия Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Софья Семенова
Отец ребёнка: Жулега Семен Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жулега Семен Андреев
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно