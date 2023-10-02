Ефимов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1958

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1958

Отец: Ефимов Николай Федорович

Мать: Фоменко Тамара Васильевна

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