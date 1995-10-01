Костина (Ермантович) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1938
Дата смерти01.10.1995
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1938
Отец: Ермантович Спиридон
Мать: Ермантович Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Костин Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гривнак Оксана
Отец ребёнка: Костин Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костин Валентин
Смерть
01.10.1995