Костина (Ермантович) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина (Ермантович) Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1938

Дата смерти

01.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1938

Отец: Ермантович Спиридон

Мать: Ермантович Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Костин Валентин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гривнак Оксана

Отец ребёнка: Костин Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костин Валентин

Смерть
01.10.1995
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