Литвина (Вассерман) Гитель
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти29.05.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Литвин Моисей Лейбович
Рождение ребёнка
22.07.1912
Сын: Литвин Вельвель Владимир Моисеевич
Отец ребёнка: Литвин Моисей Лейбович
Рождение ребёнка
14.04.1917
Дочь: Литвина Мария Моисеевна
Отец ребёнка: Литвин Моисей Лейбович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.05.1917