Литвина (Вассерман) Гитель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвина (Вассерман) Гитель

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

29.05.1917

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Литвин Леонид Моисеевич

Отец ребёнка: Литвин Моисей Лейбович

Рождение ребёнка
22.07.1912

Сын: Литвин Вельвель Владимир Моисеевич

Отец ребёнка: Литвин Моисей Лейбович

Рождение ребёнка
14.04.1917

Дочь: Литвина Мария Моисеевна

Отец ребёнка: Литвин Моисей Лейбович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвин Моисей Лейбович

Смерть
29.05.1917
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