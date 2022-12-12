Пугина Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1897
Дочь: Тихонова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Пугин Иван Андреевич
Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пугин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жильцова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пугин Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пугин Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно