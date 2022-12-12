Пугина Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугина Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1897

Дочь: Тихонова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Пугин Иван Андреевич

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пугин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Пугин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жильцова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пугин Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугин Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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