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Шухтуев Герасим Егоров

Место рождения

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Шухтуев Егор Максимов

Мать: Шухтуева Марья Савельева

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шухтуева Фекла Семенова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Шухтуев Егор Герасимов

Мать ребёнка: Шухтуева Фекла Семенова

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Шухтуев Алексей Герасимов

Мать ребёнка: Шухтуева Фекла Семенова

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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