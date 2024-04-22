Журавлёва Фёкла Ивановна
Место рождения
Дата рождения1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Отец: Иван Варлаамов
Мать: Евдокия Макарова
Рождение ребёнка
20.08.1910 ст.
Дочь: Рыжова Наталья Ефимовна
Отец ребёнка: Журавлёв Ефим Семёнович
Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область
Ф.101. Оп.2. Д.560. Л.359об.360
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно