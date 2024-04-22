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Журавлёва Фёкла Ивановна

Место рождения

Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: Иван Варлаамов

Мать: Евдокия Макарова

Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
20.08.1910 ст.

Дочь: Рыжова Наталья Ефимовна

Отец ребёнка: Журавлёв Ефим Семёнович

Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область
Ф.101. Оп.2. Д.560. Л.359об.360
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлёв Ефим Семёнович

Смерть
Неизвестно
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