Ефрем Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиПосле 1827
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Максим
Мать: Марина Федотова
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Максим Ефремов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Василий Ефремов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1788
Сын: Симеон Ефремов
Мать ребёнка: ?
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1794
Сын: Косма Ефремов
Мать ребёнка: ?
Смерть
После 1827