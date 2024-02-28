Ефрем Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфрем Максимов

Ефрем Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

После 1827

Пол

Мужской

Отец

Мать

1751 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Максим

Мать: Марина Федотова

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Максим Ефремов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Василий Ефремов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1788

Сын: Симеон Ефремов

Мать ребёнка: ?

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Косма Ефремов

Мать ребёнка: ?

Смерть
После 1827
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close