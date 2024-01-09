(Ткачева) Ирина Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ткачева) Ирина Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ткачев Марк

Мать: Мама

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Zaborowski Herman

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Zaborowski Herman

Рождение ребёнка
08.09.1927

Дочь: Kieba (Zaborowski) Anna Herman

Отец ребёнка: Zaborowski Herman

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
03.01.1929

Дочь: Zaborowski (Lopczynski) Helene Herman

Отец ребёнка: Zaborowski Herman

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
07.08.1937

Дочь: (Hoffman) Галина (Linda) Herman

Отец ребёнка: Zaborowski Herman

Витебск, Витебская область

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