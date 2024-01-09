(Ткачева) Ирина Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ткачев Марк
Мать: Мама
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Zaborowski Herman
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Zaborowski Herman
Рождение ребёнка
08.09.1927
Дочь: Kieba (Zaborowski) Anna Herman
Отец ребёнка: Zaborowski Herman
Рождение ребёнка
03.01.1929
Дочь: Zaborowski (Lopczynski) Helene Herman
Отец ребёнка: Zaborowski Herman
Рождение ребёнка
07.08.1937
Дочь: (Hoffman) Галина (Linda) Herman
Отец ребёнка: Zaborowski Herman