Шарапова (Залялова) Мингаян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарапова (Залялова) Мингаян

Шарапова (Залялова) Мингаян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарапов Фарутдин Хайретдинович

Рождение ребёнка
01.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарапов Фарутдин Хайретдинович

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарапов Фарутдин Хайретдинович

Рождение ребёнка
07.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарапов Фарутдин Хайретдинович

Рождение ребёнка
07.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарапов Фарутдин Хайретдинович

Рождение ребёнка
07.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарапов Фарутдин Хайретдинович

Рождение ребёнка
20.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарапов Фарутдин Хайретдинович

Рождение ребёнка
22.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарапов Фарутдин Хайретдинович

Смерть
1998

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