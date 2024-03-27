Шарапова (Залялова) Мингаян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1937
Рождение ребёнка
01.05.1939
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
07.01.1947
Рождение ребёнка
07.01.1947
Рождение ребёнка
07.05.1950
Рождение ребёнка
20.11.1953
Рождение ребёнка
22.03.1956
Смерть
1998