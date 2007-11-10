Ганиева (Хайруллина) Гульнур Файзулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаниева (Хайруллина) Гульнур Файзулловна

Ганиева (Хайруллина) Гульнур Файзулловна

Место рождения

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.11.1930

Дата смерти

10.11.2007

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1930

Отец: Хайруллин Файзулла Хайруллович

Мать: Хайруллина Закия Кашаповна

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганиев Минихадый Габдулганиевич

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганиев Минихадый Габдулганиевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганиев Минихадый Габдулганиевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.11.2007
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.