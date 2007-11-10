Ганиева (Хайруллина) Гульнур Файзулловна
Место рождения
Дата рождения06.11.1930
Дата смерти10.11.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ганиев Минихадый Габдулганиевич
Рождение ребёнка
19.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ганиев Минихадый Габдулганиевич
Смерть
10.11.2007