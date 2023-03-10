Шохин Григорий Самуилович
Место рожденияСамарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Дата рождения1881
Дата смерти13.06.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио".
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Шохин) Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Шохин (Неизвестно) Жена Неизвестно
Смерть
13.06.1911
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио". | МК д.Любимовка, 1911 г. Ф.389, оп.1, д.1783