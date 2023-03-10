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Шохин Григорий Самуилович

Место рождения

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия

Дата рождения

1881

Дата смерти

13.06.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Шохин Самуил Иванович

Мать: Шохин (Неизвестно) Анна Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохин (Неизвестно) Жена Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио".
Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Шохин) Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Шохин (Неизвестно) Жена Неизвестно

Смерть
13.06.1911
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио". | МК д.Любимовка, 1911 г. Ф.389, оп.1, д.1783

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