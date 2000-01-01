Глухов Семен Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухов Семен Васильевич

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Место рождения

427915 Vyatskoe, Udmurt Republic Russia

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 30.01.1816

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

427915 Vyatskoe, Udmurt Republic Russia
Рождение ребёнка
До 1800

Дочь: Мосунова Домнина Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 30.01.1816
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