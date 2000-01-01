Глухов Семен Васильевич
Место рождения427915 Vyatskoe, Udmurt Republic Russia
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 30.01.1816
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
427915 Vyatskoe, Udmurt Republic Russia
Рождение ребёнка
До 1800
Дочь: Мосунова Домнина Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 30.01.1816