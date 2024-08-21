Бояркин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояркин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бояркин Роман Александрович

Мать ребёнка: Бояркина Нина Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бояркина) Виктория Александровна

Мать ребёнка: Бояркина Нина Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квасникова (Бояркина) Юлия Александровна

Мать ребёнка: Бояркина Нина Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бояркина Нина Романовна

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