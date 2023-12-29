Переслегина (Философова) Прасковья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переслегина (Философова) Прасковья Петрова

Место рождения

1а Bolshaya Moskovskaya Street, , , 600000 Vladimir, Vladimirskaya oblast\' Russia

Дата рождения

1781

Дата смерти

17.05.1816

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Философов Пётр Алексеев

Мать: Философова Авдотья (Евдокия) Герасимова

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
31.10.1798

Муж: Переслегин Ареф Афанасьев

Рождение ребёнка
24.01.1800

Дочь: (Переслегина) Марья Арефова

Отец ребёнка: Переслегин Ареф Афанасьев

Рождение ребёнка
01.02.1801

Сын: Переслегин Фёдор Арефов

Отец ребёнка: Переслегин Ареф Афанасьев

Рождение ребёнка
26.03.1804

Сын: Переслегин Иван Арефов

Отец ребёнка: Переслегин Ареф Афанасьев

Рождение ребёнка
28.12.1805

Сын: Переслегин Василий Арефов

Отец ребёнка: Переслегин Ареф Афанасьев

Рождение ребёнка
28.01.1807

Сын: Переслегин Василий Младший Арефов

Отец ребёнка: Переслегин Ареф Афанасьев

Рождение ребёнка
28.05.1808

Дочь: (Переслегина) Федосья Арефова

Отец ребёнка: Переслегин Ареф Афанасьев

Рождение ребёнка
18.07.1809

Дочь: (Переслегина) Пелагея Арефова

Отец ребёнка: Переслегин Ареф Афанасьев

Смерть
17.05.1816

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