Переслегина (Философова) Прасковья Петрова
Место рождения1а Bolshaya Moskovskaya Street, , , 600000 Vladimir, Vladimirskaya oblast\' Russia
Дата рождения1781
Дата смерти17.05.1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
31.10.1798
Рождение ребёнка
24.01.1800
Дочь: (Переслегина) Марья Арефова
Отец ребёнка: Переслегин Ареф Афанасьев
Рождение ребёнка
01.02.1801
Отец ребёнка: Переслегин Ареф Афанасьев
Рождение ребёнка
26.03.1804
Отец ребёнка: Переслегин Ареф Афанасьев
Рождение ребёнка
28.12.1805
Сын: Переслегин Василий Арефов
Отец ребёнка: Переслегин Ареф Афанасьев
Рождение ребёнка
28.01.1807
Сын: Переслегин Василий Младший Арефов
Отец ребёнка: Переслегин Ареф Афанасьев
Рождение ребёнка
28.05.1808
Дочь: (Переслегина) Федосья Арефова
Отец ребёнка: Переслегин Ареф Афанасьев
Рождение ребёнка
18.07.1809
Дочь: (Переслегина) Пелагея Арефова
Отец ребёнка: Переслегин Ареф Афанасьев
Смерть
17.05.1816