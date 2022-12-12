(Чернышева) Васса Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.08.1863 ст.
Дата смерти24.03.1868
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1863 ст.
Отец: Чернышев Иван Афанасьевич
Мать: Акулина Филиппова
Крещение
11.08.1863 ст.
9 августа 1863 г запись под номером 71 Васса родители: Села Ярославки крестьянин Ивана Афанасьев Чернышев и жена его Акулина Филиппова, оба православные восприемники: Того же села пономарь Евгений Дан... Показать все
Смерть
24.03.1868
Причина смерти: от младенческой | от младенческой
Похороны
26.03.1868