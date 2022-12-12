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(Чернышева) Васса Ивановна

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Место рождения

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.08.1863 ст.

Дата смерти

24.03.1868

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1863 ст.

Отец: Чернышев Иван Афанасьевич

Мать: Акулина Филиппова

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
11.08.1863 ст.
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
9 августа 1863 г запись под номером 71 Васса родители: Села Ярославки крестьянин Ивана Афанасьев Чернышев и жена его Акулина Филиппова, оба православные восприемники: Того же села пономарь Евгений Дан... Показать все
Смерть
24.03.1868
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от младенческой | от младенческой
Похороны
26.03.1868
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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