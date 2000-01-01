Лоскутова (Гудовщикова) Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Гудовщикова) Клавдия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1908

Дата смерти

30.06.?

Пол

Женский

Отец

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Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1908

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Гудовщикова Меланья

Рождение ребёнка
01.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Михаил

Рождение ребёнка
06.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Михаил

Смерть
30.06.?
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