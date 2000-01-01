Лоскутова (Гудовщикова) Клавдия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1908
Дата смерти30.06.?
ПолЖенский
Отец
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1908
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Гудовщикова Меланья
Рождение ребёнка
01.01.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.12.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Михаил
Рождение ребёнка
06.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лоскутов Михаил
Смерть
30.06.?