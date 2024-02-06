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Кузьминых Гаврила Иванович

Место рождения

Хлюпята, Петропавловский приход, село Ишлык, Яранский уезд

Дата рождения

20.01.1832

Дата смерти

26.09.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1832

Отец: Козминых Иван Панфилович

Мать: Козминых Елена Тимофеевна

Хлюпята, Петропавловский приход, село Ишлык, Яранский уезд
Рождение ребёнка
1860

Сын: Кузьминых Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Кузьминых Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьминых Дорофей Гаврилович

Мать ребёнка: Кузьминых Мария Петровна

Смерть
26.09.1906
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