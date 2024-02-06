Кузьминых Гаврила Иванович
Место рожденияХлюпята, Петропавловский приход, село Ишлык, Яранский уезд
Дата рождения20.01.1832
Дата смерти26.09.1906
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1832
Хлюпята, Петропавловский приход, село Ишлык, Яранский уезд
Рождение ребёнка
1860
Сын: Кузьминых Андрей Гаврилович
Мать ребёнка: Кузьминых Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьминых Дорофей Гаврилович
Мать ребёнка: Кузьминых Мария Петровна
Смерть
26.09.1906