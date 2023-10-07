Шитова Прасковья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шитов Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: (Шитова) Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Шитов Иван Фёдоров
Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно