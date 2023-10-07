Шитова Прасковья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитова Прасковья Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитов Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: (Шитова) Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Шитов Иван Фёдоров

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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