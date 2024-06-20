Чуприкова Устинья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чуприкова Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуприков Федор Гаврилович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Цимержинская (Чуприкова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Чуприков Федор Гаврилович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Скрипкина (Чуприкова) Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Чуприков Федор Гаврилович

Рязанская область, Путятинский р-н, дер. Красное Ширино
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Чуприкова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Чуприков Федор Гаврилович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Чуприков Иван Федорович

Отец ребёнка: Чуприков Федор Гаврилович

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