Чуприкова Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Цимержинская (Чуприкова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Чуприков Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Скрипкина (Чуприкова) Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Чуприков Федор Гаврилович
Рязанская область, Путятинский р-н, дер. Красное Ширино
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Чуприкова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Чуприков Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Чуприков Федор Гаврилович