Иванов Дмитрий Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти?.02.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Иванова Александра (Лёкса) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Александра (Лёкса) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Александра (Лёкса) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1944