Иванов Дмитрий Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Дмитрий Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.02.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Иванова Александра (Лёкса) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Александра (Лёкса) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Александра (Лёкса) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Александра (Лёкса) Ивановна

Смерть
?.02.1944
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