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Агафья Алексеева

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1769 г.р.

Мать

Вычислено 1783 г.р.

Муж

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Алексей Иванов

Мать: Ирина Яковлева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
06.11.1832

Муж: Петр Александров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1597 (1832-1841) | Метрические книги огородицерождественской ц. вотчины надворного советника Кавалера Ивана Иванов... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно
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