Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.03.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Георгий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Елизавета Георгиевна (Егоровна)
Отец ребёнка: Георгий Гаврилович
Семьеново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Смерть
15.03.1879
Похороны
17.03.1879