Наталья Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.03.1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1851 г.р.

Дети

Добавил:

KF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Елизавета Георгиевна (Егоровна)

Отец ребёнка: Георгий Гаврилович

Семьеново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Смерть
15.03.1879
Похороны
17.03.1879

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