Зотов Гавриил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зотов Яков Ермолаевич?
Мать: не указана
Военная награда
20.08.1915
Третий минский сводный полевой госпиталь
выбыл в минскую команду выздоравливающих гор. Минск | Третий минский сводный полевой госпиталь
Ранение
02.04.1917
р. Стоход д. Кухары; перевязочный отряд
с повреждением костей верхних конечностей | р. Стоход д. Кухары; перевязочный отряд
Эвакуация
20.04.1917
Рождение ребёнка
15.01.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бабеево, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Военная служба
Неизвестно
223-й пехотный Одоевский полк
223-й пехотный Одоевский полк
Военная служба
Неизвестно
165 т Луцкого полка
165 т Луцкого полка