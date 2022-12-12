Зотов Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотов Гавриил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зотов Яков Ермолаевич?

Мать: не указана

Военная награда
20.08.1915
Третий минский сводный полевой госпиталь
выбыл в минскую команду выздоравливающих гор. Минск | Третий минский сводный полевой госпиталь
Ранение
02.04.1917
р. Стоход д. Кухары; перевязочный отряд
с повреждением костей верхних конечностей | р. Стоход д. Кухары; перевязочный отряд
Эвакуация
20.04.1917
Рождение ребёнка
15.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бабеево, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Военная служба
Неизвестно
223-й пехотный Одоевский полк
223-й пехотный Одоевский полк
Военная служба
Неизвестно
165 т Луцкого полка
165 т Луцкого полка
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