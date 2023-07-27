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Штарева Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.?

Отец: Знатнов Василий

Мать: Васильева Мария

Рождение ребёнка
19.04.1950

Дочь: Пражевская Елена Константиновна

Отец ребёнка: Штарев Константин Александрович

Рождение ребёнка
18.02.1959

Дочь: Майорова Марина Константиновна

Отец ребёнка: Штарев Константин Александрович

Смерть
Неизвестно

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