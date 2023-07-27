Штарева Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.?
Отец: Знатнов Василий
Мать: Васильева Мария
Рождение ребёнка
19.04.1950
Дочь: Пражевская Елена Константиновна
Отец ребёнка: Штарев Константин Александрович
Рождение ребёнка
18.02.1959
Дочь: Майорова Марина Константиновна
Отец ребёнка: Штарев Константин Александрович
Смерть
Неизвестно