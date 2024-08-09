Шевяков Василий Иванов 05.03.1866 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШевяков Василий Иванов

Шевяков Василий Иванов

Место рождения

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.03.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1866 ст.

Отец: Шевяков Иван Константинов

Мать: Шевякова (Есенеева) Параскева Ильина

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
09.11.1883 ст.

Жена: Шевякова (Светикова) Параскева Лукьянова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.09.1884 ст.

Сын: Шевяков Григорий Васильев

Мать ребёнка: Шевякова (Светикова) Параскева Лукьянова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.10.1886

Дочь: Шевякова Анастасия Васильева

Мать ребёнка: Шевякова (Светикова) Параскева Лукьянова

Рождение ребёнка
09.12.1889 ст.

Дочь: Шевякова Анна Васильева

Мать ребёнка: Шевякова (Светикова) Параскева Лукьянова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.06.1891 ст.

Сын: Шевяков Федор Васильев

Мать ребёнка: Шевякова (Светикова) Параскева Лукьянова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.02.1893

Сын: Шевяков Алексей Васильев

Мать ребёнка: Шевякова (Светикова) Параскева Лукьянова

Рождение ребёнка
10.11.1895

Дочь: Шевякова Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Шевякова (Светикова) Параскева Лукьянова

Рождение ребёнка
24.10.1897 ст.

Сын: Шевяков Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Шевякова (Светикова) Параскева Лукьянова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.