Шевяков Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения05.03.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1866 ст.
Бракосочетание
09.11.1883 ст.
Рождение ребёнка
27.09.1884 ст.
Сын: Шевяков Григорий Васильев
Мать ребёнка: Шевякова (Светикова) Параскева Лукьянова
Рождение ребёнка
17.10.1886
Дочь: Шевякова Анастасия Васильева
Мать ребёнка: Шевякова (Светикова) Параскева Лукьянова
Рождение ребёнка
09.12.1889 ст.
Дочь: Шевякова Анна Васильева
Мать ребёнка: Шевякова (Светикова) Параскева Лукьянова
Рождение ребёнка
05.06.1891 ст.
Мать ребёнка: Шевякова (Светикова) Параскева Лукьянова
Рождение ребёнка
26.02.1893
Мать ребёнка: Шевякова (Светикова) Параскева Лукьянова
Рождение ребёнка
10.11.1895
Дочь: Шевякова Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Шевякова (Светикова) Параскева Лукьянова
Рождение ребёнка
24.10.1897 ст.
Мать ребёнка: Шевякова (Светикова) Параскева Лукьянова
Смерть
Неизвестно