Захар Никифоров
Место рождения
Дата рождения05.09.1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1763
Отец: Никифор Родионов
ИВ-1763 Захара нет МК-1763 05.09.1763 Деревни Шаруньи у Никифора Родионова сын Захарий ИВ-1764 Захарий 1 ИВ-1765 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1766 Захар 1 ИВ-1767 Захар 5 ИВ-1768 такой ведомости нет ⛔ ИВ-... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно