Захар Никифоров 05.09.1763 — найти родственников по фамилии на Familio
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Захар Никифоров

Место рождения

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

05.09.1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1736 г.р.

Мать

1734 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1763

Отец: Никифор Родионов

Мать: Первая Жена Евдокия Фёдорова

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1763 Захара нет МК-1763 05.09.1763 Деревни Шаруньи у Никифора Родионова сын Захарий ИВ-1764 Захарий 1 ИВ-1765 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1766 Захар 1 ИВ-1767 Захар 5 ИВ-1768 такой ведомости нет ⛔ ИВ-... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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