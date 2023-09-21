Ковалев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1949
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1949
Отец: Ковалев Николай
Мать: Ковалева Анастасия
Рождение ребёнка
21.07.1974
Дочь: Браун Марина Александровна
Мать ребёнка: Гаевая Раиса Григорьевна
Рождение ребёнка
10.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаевая Раиса Григорьевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург