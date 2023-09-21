Ковалев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1949

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1974 г.р.
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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1949

Отец: Ковалев Николай

Мать: Ковалева Анастасия

Рождение ребёнка
21.07.1974

Дочь: Браун Марина Александровна

Мать ребёнка: Гаевая Раиса Григорьевна

Рождение ребёнка
10.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаевая Раиса Григорьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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