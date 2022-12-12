Лопаткин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1927
Сын: Лопаткин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Лопаткина Ульяна
Рождение ребёнка
16.05.1931
Сын: Лопаткин Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Лопаткина Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопаткина Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Лопаткина Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопаткина Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопаткин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Лопаткина Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никольская Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Лопаткина Ульяна
Смерть
Неизвестно