Лопаткин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопаткин Алексей

Лопаткин Алексей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1927

Сын: Лопаткин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Лопаткина Ульяна

Расторопово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.05.1931

Сын: Лопаткин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Лопаткина Ульяна

Расторопово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопаткина Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Лопаткина Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопаткина Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопаткин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Лопаткина Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никольская Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Лопаткина Ульяна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close