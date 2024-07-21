Ушаков Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ушакова Зиновья Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Ушакова Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Ушакова Анисья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Ушакова Василиса Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Ушакова Меланья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Ушаков Клементий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1845