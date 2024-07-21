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Ушаков Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Ушаков Степан Никифорович

Мать: Ушакова Параскева Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Зиновья Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Ушакова Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Ушаков Потап Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Ушакова Анисья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Ушакова Василиса Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Ушаков Прокопий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Ушакова Меланья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Ушаков Клементий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Ушаков Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1845

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