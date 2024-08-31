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Четвериков Матвей Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Четвериков Спиридон Григорьевич

Мать: Четверикова Марфа Аникеевна

Бракосочетание
05.10.1851 ст.

Жена: Четверикова (Миклина) Евдокия Аникеевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Четвериков Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Четверикова (Миклина) Евдокия Аникеевна

Чумаки, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.10.1859 ст.

Сын: Четвериков Яков Матвеевич

Мать ребёнка: Четверикова (Миклина) Евдокия Аникеевна

Рождение ребёнка
25.04.1862 ст.

Сын: Чумаков Афанасий Матвеевич

Мать ребёнка: Четверикова (Миклина) Евдокия Аникеевна

Смерть
Неизвестно

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