Четвериков Матвей Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Бракосочетание
05.10.1851 ст.
Рождение ребёнка
1858
Сын: Четвериков Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Четверикова (Миклина) Евдокия Аникеевна
Чумаки, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.10.1859 ст.
Сын: Четвериков Яков Матвеевич
Мать ребёнка: Четверикова (Миклина) Евдокия Аникеевна
Рождение ребёнка
25.04.1862 ст.
Сын: Чумаков Афанасий Матвеевич
Мать ребёнка: Четверикова (Миклина) Евдокия Аникеевна
Смерть
Неизвестно