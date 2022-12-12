Ручкина Александра Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Анна Федотовна
Отец ребёнка: Ручкин Федот (Федор) Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1886
Отец ребёнка: Ручкин Федот (Федор) Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Татьяна Федотовна
Отец ребёнка: Ручкин Федот (Федор) Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1889
Отец ребёнка: Ручкин Федот (Федор) Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно