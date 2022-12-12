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Ручкина Александра Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1859 г.р.

Дети

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Анна Федотовна

Отец ребёнка: Ручкин Федот (Федор) Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Ручкин Феодор Федотович

Отец ребёнка: Ручкин Федот (Федор) Васильевич

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Татьяна Федотовна

Отец ребёнка: Ручкин Федот (Федор) Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Ручкин Василий Федотович

Отец ребёнка: Ручкин Федот (Федор) Васильевич

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ручкин Федот (Федор) Васильевич

Смерть
Неизвестно
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