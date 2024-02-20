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Долгий Степан Андреевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Долгий Андрей Павлович

Мать: Долгая Дарья Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгая Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.10.1892

Дочь: (Долгая) Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Долгая Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.06.1898

Дочь: Дудниченко (Долгая) Фекла Степановна

Мать ребёнка: Долгая Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.09.1900

Дочь: (Долгая) Христина Степановна

Мать ребёнка: Долгая Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.01.1903

Дочь: (Долгая) Ксения Степановна

Мать ребёнка: Долгая Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.02.1905

Сын: Долгий Алексей Степанович

Мать ребёнка: Долгая Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.06.1907

Дочь: (Долгая) Мария Степановна

Мать ребёнка: Долгая Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.09.1910

Дочь: (Долгая) Вера Степановна

Мать ребёнка: Долгая Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.07.1912

Дочь: (Долгая) Вера Степановна

Мать ребёнка: Долгая Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.09.1914

Дочь: (Долгая) Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Долгая Наталья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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