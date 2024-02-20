Долгий Степан Андреевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Долгий Андрей Павлович
Мать: Долгая Дарья Моисеевна
Дочь: (Долгая) Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Долгая Наталья Дмитриевна
Дочь: Дудниченко (Долгая) Фекла Степановна
Мать ребёнка: Долгая Наталья Дмитриевна
Дочь: (Долгая) Христина Степановна
Мать ребёнка: Долгая Наталья Дмитриевна
Дочь: (Долгая) Ксения Степановна
Мать ребёнка: Долгая Наталья Дмитриевна
Сын: Долгий Алексей Степанович
Мать ребёнка: Долгая Наталья Дмитриевна
Дочь: (Долгая) Мария Степановна
Мать ребёнка: Долгая Наталья Дмитриевна
Дочь: (Долгая) Вера Степановна
Мать ребёнка: Долгая Наталья Дмитриевна
Дочь: (Долгая) Вера Степановна
Мать ребёнка: Долгая Наталья Дмитриевна
Дочь: (Долгая) Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Долгая Наталья Дмитриевна