Корзников Константин Дмитриевич
Место рожденияд. Весёлая Ентальской волости
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
д. Весёлая Ентальской волости
Рождение ребёнка
1909
Сын: Корзников Сергей Константинович
Мать ребёнка: Корзникова Татьяна Михайловна
Нижнеентальский с/с, д.Веселая
Рождение ребёнка
1911
Сын: Корзников Никифор Константинович
Мать ребёнка: Корзникова Татьяна Михайловна
д. Весёлая Ентальской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Весёлая Ентальской волости
Смерть
Неизвестно