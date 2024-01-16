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Корзников Константин Дмитриевич

Место рождения

д. Весёлая Ентальской волости

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Корзников Дмитрий Васильевич

Мать: Корзникова Митродора Матвеевна

д. Весёлая Ентальской волости
Рождение ребёнка
1909

Сын: Корзников Сергей Константинович

Мать ребёнка: Корзникова Татьяна Михайловна

Нижнеентальский с/с, д.Веселая
Рождение ребёнка
1911

Сын: Корзников Никифор Константинович

Мать ребёнка: Корзникова Татьяна Михайловна

д. Весёлая Ентальской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Татьяна Михайловна

д. Весёлая Ентальской волости
Смерть
Неизвестно
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