Дашевская Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.10.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1980
Дочь: Дашевская Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Дашевский Василий Николаевич
Рождение ребёнка
10.06.1983
Сын: Дашевский Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Дашевский Василий Николаевич
Смерть
?.10.2022