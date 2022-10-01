Дашевская Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дашевская Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.10.2022

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дашевский Василий Николаевич

Рождение ребёнка
13.11.1980

Дочь: Дашевская Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Дашевский Василий Николаевич

Рождение ребёнка
10.06.1983

Сын: Дашевский Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Дашевский Василий Николаевич

Смерть
?.10.2022

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