Демененко Федор Филиппович
Место рождения
Дата рождения19.04.1885 ст.
Дата смерти05.10.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P2-1?i=283&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
20.04.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
05.10.1886 ст.
Причина смерти: от скарлатины
Крещение
06.10.1886 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F98G-J?i=452&cc=3511744&cat=1008700