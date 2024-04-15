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Демененко Федор Филиппович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

19.04.1885 ст.

Дата смерти

05.10.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1885 ст.

Отец: Демененко Филипп Прокопьевич

Мать: Демененко Марфа Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P2-1?i=283&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
20.04.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
05.10.1886 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от скарлатины
Крещение
06.10.1886 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F98G-J?i=452&cc=3511744&cat=1008700
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