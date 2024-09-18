Прохоров Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Головкина Анна Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Прохоров Фёдор Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Прохорова) Мария Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Прохоров Василий Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Прохорова) Аграфена Никифоровна
Мать ребёнка: не указана