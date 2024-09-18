Прохоров Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохоров Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Головкина Анна Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Прохоров Фёдор Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Прохорова) Мария Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Прохоров Василий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Прохорова) Аграфена Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

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