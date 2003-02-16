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Панюков Александр Евгеньевич
Панюков Александр Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.02.2003
Пол
Мужской
Отец
Панюков Евгений Васильевич
1975 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.2003
Отец:
Панюков Евгений Васильевич
Мать: не указана
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