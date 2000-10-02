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Овчаренко Роман Сергеевич
Овчаренко Роман Сергеевич
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Место рождения
Обуховка
, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Дата рождения
02.10.2000
Пол
Мужской
Отец
Овчаренко Сергей Дмитриевич
1964 г.р.
Мать
Овчаренко (Попова) Галина Ивановна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.2000
Отец:
Овчаренко Сергей Дмитриевич
Мать:
Овчаренко Галина Ивановна
Обуховка
, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
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