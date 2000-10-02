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Овчаренко Роман Сергеевич

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Место рождения

Обуховка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния

Дата рождения

02.10.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.2000

Отец: Овчаренко Сергей Дмитриевич

Мать: Овчаренко Галина Ивановна

Обуховка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
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