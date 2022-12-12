(Братолюбова) Дарья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Братолюбова) Дарья Игнатьевна

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Место рождения

Фоминское, Большегорская волость, Тихвинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Братолюбов Игнатий Михайлович

Мать: Братолюбова Пелагея Григорьевич

Фоминское, Большегорская волость, Тихвинский уезд
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