Зяблова (Матвеева) Лидия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зяблова (Матвеева) Лидия Фёдоровна

Место рождения

Мячково, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

09.11.1926

Дата смерти

02.05.1996

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1926

Отец: Матвеев Фёдор Михайлович

Мать: Матвеева Татьяна Фёдоровна

Мячково, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
21.01.1962

Дочь: Белова Елена Александровна

Отец ребёнка: Зяблов Александр Иванович

Красный Текстильщик, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
02.02.1962

Муж: Зяблов Александр Иванович

Красный Текстильщик, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зяблов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Зяблов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зяблов Николай Александрович

Отец ребёнка: Зяблов Александр Иванович

Смерть
02.05.1996
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