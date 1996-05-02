Зяблова (Матвеева) Лидия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения09.11.1926
Дата смерти02.05.1996
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1926
Рождение ребёнка
21.01.1962
Дочь: Белова Елена Александровна
Отец ребёнка: Зяблов Александр Иванович
Бракосочетание
02.02.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зяблов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Зяблов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зяблов Николай Александрович
Отец ребёнка: Зяблов Александр Иванович
Смерть
02.05.1996