Stein (Masef) Alexandra "Shura"
Место рождения
Дата рождения10.05.1891
Дата смерти?.07.1975
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1891
Отец: Maseev Sholem
Мать: Maseeva ?
Бракосочетание
1910
Муж: Stein Phillip
Russia
Рождение ребёнка
29.03.1915
Отец ребёнка: Stein Phillip
N.Y.
Рождение ребёнка
18.08.1924
Дочь: Costanza Brunhilde
Отец ребёнка: Stein Phillip
New York, NY
Смерть
?.07.1975
New York, NY