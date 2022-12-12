Stein (Masef) Alexandra "Shura" — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Stein (Masef) Alexandra "Shura"

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Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

10.05.1891

Дата смерти

?.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1891

Отец: Maseev Sholem

Мать: Maseeva ?

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
1910

Муж: Stein Phillip

Russia
Рождение ребёнка
29.03.1915

Сын: Barbanell Walter Stein

Отец ребёнка: Stein Phillip

N.Y.
Рождение ребёнка
18.08.1924

Дочь: Costanza Brunhilde

Отец ребёнка: Stein Phillip

New York, NY
Смерть
?.07.1975
New York, NY
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