Алаев Спиридон Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Алаева Гликерья Елизаровна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Алаев Иван(Меньшой) Спиридонович
Мать ребёнка: Алаева Гликерья Елизаровна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Алаев Гавриил Спиридонович
Мать ребёнка: Алаева Гликерья Елизаровна
Смерть
Неизвестно