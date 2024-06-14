Алаев Спиридон Дорофеевич 1743 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алаев Спиридон Дорофеевич

Место рождения

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алаева Гликерья Елизаровна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Алаев Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Алаева Гликерья Елизаровна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Алаев Иван(Меньшой) Спиридонович

Мать ребёнка: Алаева Гликерья Елизаровна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Алаев Гавриил Спиридонович

Мать ребёнка: Алаева Гликерья Елизаровна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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